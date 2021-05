Verletzte in Bielefeld – Radfahrer stoppt direkt vor Linienbus

Bielefeld (WB) -

Wegen eines Radfahrers wurde der Fahrer eines Linienbusses am Montagnachmittag, 3. Mai, zu einer Vollbremsung gezwungen. Dabei stürzten zwei Fahrgäste und verletzten sich. Trotz Aufforderung entfernte sich der Radfahrer und bog in die Straße Am Recksiek ab.