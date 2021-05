Etwa ein weiteres Konzert des Bielefelder Singer/Songwriters Rondiva, der am Freitag, 4. Juni, 21 Uhr, erneut ein live gestreamtes Konzert geben wird. Mit Soul im Herzen, Groove im Handgelenk, einer entwaffnenden Ehrlichkeit und mit akustischer Gitarre in der Hand erzählt Rondiva von Existenzängsten und Isolation, vom Sterben, von unverstellten Gefühlen und von der Liebe zur Musik. Er ist ein junger Mann, der mit der Plattensammlung seiner Eltern aus den 1970er Jahren sozialisiert wurde, den Britpop der 90er Jahre verinnerlicht hat und doch wie selbstverständlich im Hier und Jetzt angekommen ist. Die Rondiva Solo-Konzerte sind eine fein dosierte Mischung aus den sehr ruhigen, melancholischen Liedern und den mit Humor und reichlich Selbstironie dargebotenen Erzählungen zwischendurch. Über Zoom treten am Freitag, 7.