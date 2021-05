Doch hat sich Rot-Grün-Rot nicht zu viele und zu teure Projekte vorgenommen? Und werden die Bürger den ehrgeizigen Vorhaben von Verkehrswende bis Öko-Wohnungsbau folgen? Fragen von Redakteur Michael Schläger an SPD-Fraktionschef Prof. Dr. Riza Öztürk. Manche sagen, der Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot ist ein Märchenbuch. Was da drin steht, kann keiner bezahlen. Riza Öztürk: Dass wir mit Zahlen umgehen können, haben wir schon in den vergangenen zehn Jahren bewiesen. Wir sind raus aus der Haushaltssicherung. Noch bevor wir den Vertrag unterschrieben haben, haben wir einen Eckdatenbeschluss zum Haushalt gefasst, in dem wir auch Grenzen aufzeigen. Wir setzen aber auch auf Gelder von Bund und Land. Denn eines muss allen klar sein: Der Aufschwung nach Corona kommt aus den Kommunen heraus. Städte und Gemeinden sind zu 60 Prozent für das Investitionsgeschehen im Land verantwortlich. Aber das ist schon ein bisschen das Prinzip Hoffnung, wenn sie auf Zuschüsse setzen. Öztürk: Die Binnenwirtschaft funktioniert, wenn in den Kommunen investiert wird. Das wissen auch Bund und Land. Corona-Zeiten können keine Sparzeiten sein.