Zu diesem tierischen Einsatz gerufen wurde Michael Hakenhold mit einem Kollegen. Mit Wildvögeln kennt sich der Polizeihauptkommissar („Ich habe eine Affinität zur Natur“) aus. Er ist ausgebildeter Jäger. Vor zwei Jahren rettete er im Dienst schon einmal eine junge Schleiereule, die stark entkräftet in der Knobelsdorffstraße entdeckt worden war. Die jüngste Hilfe für ein Wildtier führte Michael Hakenhold und seinen Kollegen an die Pfälzer Straße in Gellershagen.