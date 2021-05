Entdeckt hat die Polizei den Transporter am Donnerstagmorgen auf der Schlosshofstraße in Bielefeld.

Der VW-Bulli war so scher beladen, dass die Hinterachse aufgrund der schweren Ladung nicht mehr eingefedert wurde. Diese bestand aus, bis an das Fahrzeugdach gestapelte, 25 Kilogramm schwere Säcke eines Bauklebers in Pulverform.

Obwohl nach Angaben der Polizei häufig Bilder mehr als Worte sagen, mussten die Beamten zur Beweissicherung auf das Ergebnis einer Fahrzeugwaage zurückgreifen. Die Messung ergab, dass der 44-jährige ausländische Fahrer den Transporter um mehr als 22 Prozent überladen hatte. Er musste nicht nur 35 Säcke abladen, damit er weiterfahren durfte, sondern auch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro für die Ordnungswidrigkeit bei den Beamten bezahlen.