Umso erstaunlicher sind die Zahlen des Bielefelder Amtsgerichtes fürs vergangene Corona-Jahr. Die Zahl der im Handelsregister eingetragenen Firmen ist gestiegen. Am kräftigsten war der Zuwachs bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH): von 5920 Einträgen im Jahr 2019 auf 6116 im vergangenen Jahr. In den anderen Bereichen blieben die Zahlen stabil. Gab es trotz Corona 2020 in Bielefeld einen kleinen Gründerboom?