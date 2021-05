Bürger sollen mitreden können

In ihrer Sitzung am Donnerstag beschlossen die Politiker mehrheitlich – bei einer Gegenstimme von AfD-Vertreterin Heliane Ostwald und einer Enthaltung von Hartwig Hawerkamp (Linke) – die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für das etwa 1,6 Hektar große Grundstück an der Ecke Westerfeldstraße/Apfelstraße, auf dem der nördliche Teilstandort des Schulneubaus entstehen soll. Und auch, dass das Bebauungsplanverfahren beschleunigt ablaufen soll, fand eine Mehrheit.