Bielefeld -

Von Michael Schläger

Unter Nachbarn, da hilft man sich. So halten es auch die Stadtwerke Bielefeld und die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe. Auf dem Freigelände zwischen beiden Standorten an der Nowgorodstraße haben sie am Freitag ein gemeinsames Corona-Schnelltestzentrum eröffnet, Nummer 46 in Bielefeld.