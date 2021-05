Neues Büro im Grünen

Nach ihrem Studium in Osnabrück arbeitete die gebürtige Bünderin zunächst viereinhalb Jahre in Düsseldorf als Landschaftsarchitektin. „Aber ich habe OWL vermisst“, erklärt sie, warum es zurück in die Heimat ging. Bevor sie zum Bielefelder Umweltbetrieb wechselte, arbeitete sie in der Stadtverwaltung Lemgo im Bereich Stadtplanung, wo Umweltgutachten und Bebauungspläne zur täglichen Arbeit gehörten. „Ich wollte aber wieder mehr in Richtung Grünfläche“, erklärt sie den Wechsel in die Leineweberstadt.