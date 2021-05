„Pleiten, Pech und Pannen“

André Langeworth (CDU) sagte, es fehle an stichhaltigen Begründungen für die Preissteigerungen. So werde angeführt, dass die Einbeziehung zusätzlicher Flächen in den benachbarten Straßen zu Steigerungen von mehr als fünf Millionen Euro geführt hätten. „Diese Flächen waren aber schon in einer Darstellung enthalten, die bereits im Oktober 2019 vorlag, noch vor dem Bewilligungsbescheid.“ Dass die Haltestellendächer größer und damit 1,5 Millionen Euro teurer würden, sei von niemandem beantragt oder beschlossen worden.