Schnellere Impftermine für Lehrer in Bielefeld – Kommentar von André Best Eine weitere Probe

In Bielefeld sollen nun also Lehrer früher geimpft werden als zum Beispiel Eltern von schwer erkrankten minderjährigen Kindern. Wie gerecht ist das? Auch eine Supermarktmitarbeiterin an der Kasse muss warten, weil es entweder keinen Impfstoff oder keinen schnellen Termin gibt. Ein Kommentar. Von André Best