Am Freitag lag die Inzidenz bei 167,6. 104 Neuinfektionen wurden gemeldet. Bielefeld steuert laut Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger mit großen Schritten auf stabile Inzidenzwerte von unter 165 zu. Wäre das an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ununterbrochen der Fall, könnten Schulen wieder zum Wechselbetrieb übergehen. Die Lockerungen würden dann am darauffolgenden Montag erfolgen, damit Lehrer, Eltern und Schüler sich darauf vorbereiten können. Frühestens könnte der Wechselbetrieb am Montag, 17. Mai, beginnen oder eben eine Woche später nach Pfingsten. In Kitas hieße das: Rückkehr zum Normalbetrieb.