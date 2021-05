Notfall-Belüftung für den Obersee

Bielefelder Umweltamt erarbeitet langfristiges Konzept – bei Bedarf soll Sauerstoff in den See gepumpt werden

Bielefeld -

Von Hendrik Uffmann

Der Obersee ist das größte Gewässer in der Stadt und zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Bielefeld – doch um seine Wasserqualität ist es seit Jahren nicht gut bestellt. Um zu verhindern, dass der See in der heißen Jahreszeit „umkippt“, plant das städtische Umweltamt deshalb als „Notfallmaßnahme“, Belüfter einzusetzen für den Fall, dass die Sauerstoffkonzentration im Wasser zu stark absinkt.