Neues Gleisdreieck in 50 Stunden

Dort, an der Einmündung zur Nikolaus-Dürkopp-Straße, einem der wichtigsten Knotenpunkte im Bielefelder Stadtbahnnetz, waren nach 30 Jahren an den Weichen und Gleisen Abnutzung und Materialermüdung so groß, dass nur noch eines half: der komplette Austausch. „ Wir müssen die Bauzeit so kurz wie möglich halten. “ Simon Klassen, bei Mobiel Leiter des Bereichs Gleise und Strecken Allerdings rollen über diesen Abschnitt Tag für Tag 500 Stadtbahnwagen.