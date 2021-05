Ausgangssperre wird Graffiti-Sprayer zum Verhängnis

Bielefeld (WB) -

Der Verstoß gegen die Ausgangssperre ist einem Graffiti-Sprayer zum Verhängnis geworden. In der Nacht zu Sonntag nahm die Bundespolizei den 34-jährigen Mann, der sich selbst als „freischaffender Künstler bezeichnet, am Bielefelder Hauptbahnhof fest. Nun wird wegen einer beträchtlichen Anzahl an Sachbeschädigungen gegen ihn ermittelt.