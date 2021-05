Bielefelder Heimspiel

Sieben Produktionen aus Gesang, Tanz und Spiel sowie zwei Konzerte der Bielefelder Philharmoniker werden jeweils von professionellen Teams aufgezeichnet und stehen online an mehreren festen Terminen als Video- oder als Live-Stream bereit.

Der Online-Spielplan startet mit zwei stark nachgefragten Produktionen, die zu Beginn der Spielzeit noch im Stadttheater zu erleben waren: Simone Sandronis Tanzabend „Im Rausch“ ist am Samstag, 15. Mai, erstmals online zu sehen. Zu einem mitreißenden Musik-Set, das analoge und elektronische Klänge miteinander verschmelzen lässt, bringt Bielefelds Chefchoreograf die Tänzerinnen und Tänzer an ihre physischen Grenzen.

Mit „Dunkel ist die Nacht, Rigoletto!“ hat Nadja Loschky, die Künstlerische Leiterin des Musiktheaters, ein Stück entwickelt, das die seelischen Abgründe des Titelhelden in ein neues (Klang-)Licht rückt. Die Aufzeichnung steht zum ersten Mal am 21. Mai online zur Verfügung.

Bereits am 20. Mai feiert die lang ersehnte Inszenierung von Mary Shelleys „Frankenstein“ endlich Premiere. Das Regieduo Tuschy/Suske erzählt die Geschichte mit vier Schauspielerinnen und Schauspielern aus der Perspektive des aufstrebenden Forschers. Diese drei Produktionen können an den ausgewählten Terminen zwischen 18 und 24 Uhr zur Wunschuhrzeit gestartet werden.

Operettenabend am Pfingstsonntag

Die Premiere des Operettenabends „Da geh ich zu Maxim“ wird am Pfingstsonntag, 23. Mai, live im Stream übertragen. Die Veranstaltung aus dem Stadttheater beginnt um 19.30 Uhr. Komponisten wie Franz Lehár, Nico Dostal, Richard Heuberger oder Johann Strauss verstanden es, in ihren Operetten zwischen tiefer Sehnsucht und augenzwinkernder Frivolität den menschlichen Wünschen einen Ausdruck zu verleihen.

Das Theater Bielefeld wirft in einer halbszenischen Collage einen humorvollen Blick auf dieses per se schon unterhaltsame Genre. Direkt im Anschluss an die Premiere findet ein Live-Special der Reihe „Dem Ingo wird die Operette erklärt“ mit dem Kabarettisten Ingo Börchers und Mitwirkenden des Operettenabends statt.

Alle Angebote im Mai können ab Mittwoch, 12. Mai, gebucht werden. Karten gibt es ausschließlich auf www.theater-bielefeld.de und www.bielefelder-philharmoniker.de. Sie sind in sechs Kategorien verfügbar – vom Schnupperticket zum Preis von 5 Euro bis zum Unterstützerticket zum Preis von 100 Euro. Jeder Zuschauer kann selbst entscheiden, was er zahlen möchte. Ganz gleich, für welches Ticket man sich entscheidet – alle erleben die Produktionen in jedem Fall mit bester Sicht und in voller Länge. Nach der Buchung erhalten die Käufer per E-Mail einen Link, über den am ausgewählten Termin die gebuchte Veranstaltung online angesehen werden kann. Bei Fragen zum Online-Angebot der Bühnen und Orchester ist die Theater- und Konzertkasse dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0521/515454 zu erreichen.

Im Juni können sich alle virtuellen Gäste auch noch auf die Premieren von Kleists „Amphitryon“ im Schauspiel und „All Days for Future“, einem dreiteiligen Musiktheater-Abend über Klang und Klima, freuen.

Die Bielefelder Philharmoniker geben zudem zwei große Konzerte: Geplant sind ein Abend mit der international bekannten Mezzosopranistin Iris Vermillion sowie ein Symphoniekonzert. Das komplette Programm für den Juni wird Ende Mai bekannt gegeben. Termine, Infos zu den Stücken und Tickets für das Streaming-Angebot gibt es unter www.theater-bielefeld.de sowie unter www.bielefelder-philharmoniker.de.