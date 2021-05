„Gartenriesen“ für Brake

Bielefeld -

Von Hendrik Uffmann

Als Klaus Dobrunz im vergangenen Oktober seine Idee präsentierte, klang sie mehr als ambitioniert: ein Skulpturenpark in und für Brake mit möglicherweise hunderten von Kunstwerke, die überall in den Vorgärten im Ort zu sehen sein sollen. Doch jetzt nimmt das Projekt konkrete Formen an. An diesem Freitag beginnen Jugendliche mit der Arbeit an der ersten der mehrere Meter hohen Skulpturen.