Nach dem traumhaften Wetter am Sonntag zieht das Ordnungsamt eine positive Bilanz. Die Menschen hätten sich überwiegend an die Coronaregeln gehalten – sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden, sagt Stadtsprecherin Margit Schulte Döinghaus. Die Bilanz: Heeper Fichten: Zahlreiche Familien hätten dort gegrillt, vereinzelt wurde Sport auf der Freifläche getrieben. Die Anwesenden hielten sich großteils an die Regeln.