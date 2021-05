689.000 Euro für Wolfszäune in OWL

Im Jahr 2018 wurde erstmals ein Wolfsgebiet in Ostwestfalen-Lippe ausgewiesen. Damals war in der Senne über mehrere Monate hinweg eine Wölfin nachgewiesen worden. Das Tier erhielt die Kennnummer GW1044f: GW für German Wolf (Deutscher Wolf), die 1044 als Individuumsnummer und f für female, also ein weibliches Exemplar. Woher das Tier stammt, ist bis heute unklar. Trotz Auswertung genetischer Spuren an Damwild und Schafen, die der Wölfin im Juli und September 2018 zum Opfer fielen, war dem für solche Nachweise zuständigen Forschungsinstitut Senckenberg keine Zuordnung zu einem Herkunftsrudel möglich. Keine Spur von der Senne-Wölfin Seit mehr als zwei Jahren gibt es von diesem Tier keine Spur mehr. „Die Wölfin ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Bezirk“, sagt Thomas Pusch, Wolfsberater für den Kreis Lippe. Ob das Tier abgewandert oder gestorben ist, ob sie sich vielleicht einfach nur gut verborgen hält – darüber lässt sich nur mutmaßen. Acht bis zehn Jahre alt werden Wölfe nach Puschs Worten in der Natur. In Ausnahmefällen könnten es auch elf oder zwölf Jahre sein. Doch vielleicht hat die Wölfin ja schon eine Nachfolgerin gefunden.