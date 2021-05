Bielefeld (WB) -

Von Philipp Körtgen

Lolli-Tests, die am Montag an allen Grund- und Förderschulen in NRW eingeführt wurden, sollen in einem Modellprojekt bald auch in 20 Bielefelder Kitas eingesetzt werden. Dies bestätigt nun die Stadt, nachdem ein entsprechender Antrag im Jugendhilfeausschuss beschlossen worden war.