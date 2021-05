Zielstrebig und hilfsbereit

Schon als Jugendliche hatte Mihaela Kalcheva den Wunsch, in Deutschland zu studieren. Neben dem Deutschunterricht an ihrer Schule belegte sie deshalb seit 2016 zusätzliche Deutschkurse an einem Sprachzentrum.

Nach ihrem Schulabschluss suchte die junge Bulgarin zunächst nach einem Ferienjob in Deutschland, „um die deutsche Mentalität besser kennenzulernen“. Für eine Saison arbeitete sie als Fischverkäuferin auf der Nordseeinsel Amrum. Parallel bewarb sie sich an drei deutschen Hochschulen – und erhielt für alle die Zusage.

Ihre Wahl fiel auf die FH Bielefeld und den Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie – einen der begehrtesten Studiengänge an der FH. „Die Inhalte des Studiengangs passten einfach perfekt zu meinen Interessen“, sagt Kalcheva, die in Bulgarien ein Handelsgymnasium mit dem Schwerpunkt Bankwesen besucht hatte.

„ Ich wollte nicht nur auswendig lernen, sondern auch begreifen, was ich eigentlich lerne. Ich wollte nicht nur auswendig lernen, sondern auch begreifen, was ich eigentlich lerne. “ Mihaela Kalcheva

Gleichwohl waren die ersten Semester herausfordernd, die Sprachbarriere machte das ohnehin anspruchsvolle Studium nicht leichter. „Aber ich wollte nicht nur auswendig lernen, sondern auch begreifen, was ich eigentlich lerne“, so Kalcheva. Ihr Feuereifer blieb nicht unbemerkt: Bodo von Rüden bot ihr eine Stelle als Tutorin für seine Lehrveranstaltungen an.

Neben ihren überdurchschnittlichen Leistungen im Studium war er von der Lebensgeschichte seiner Studentin beeindruckt. der die Dinge nicht in den Schoß gefallen seien; nur durch eine immense Motivation, viel Arbeit und Beharrlichkeit habe sie ihre Ziele erreicht – weswegen er sie für den diesjährigen Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) der FH Bielefeld vorschlug.

Der ist mit 1000 Euro dotiert und würdigt beeindruckende Studienleistungen und Engagement. Und ehrenamtliches Engagement ist für Mihaela Kalcheva selbstverständlich. Schon in ihrer Schulzeit nahm sie an Konzerten und Aufführungen für Senioren teil, verteilte Essen an sozial schwache und kranke Menschen und arbeitete ehrenamtlich in einem Museum.

Auch an der FH engagiert sie sich und betreut im „Buddy-Programm“ derzeit eine französische Studentin, die ein Auslandssemester an der FH Bielefeld absolviert. Wie wichtig Hilfsbereitschaft ist, merkte sie selbst, als sie im vergangenen Jahr an Covid-19 erkrankte: „Ganz plötzlich kann man auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Es ist wichtig, dass wir uns umeinander kümmern!“