Die vorbereitenden Arbeiten für den Erweiterungsbau sind bereits gelaufen, die eigentliche Bauarbeiten sollen nach Pfingsten starten. Bezogen werden soll der Erweiterungsbau im Jahr 2022, das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen hohen einstelligen Millionenbetrag in das neue Gebäude. „Dies ist eine Investition in die Zukunft. Wir sind sehr glücklich, diesen Schritt gehen zu können und so Delcotex beziehungsweise Delius erfolgreich in das nächste Jahrhundert der Firmengeschichte zu führen“, sagt Delcotex-Geschäftsleiter Dr. Marc Schmidt. Delcotex ist ein Tochterunternehmen des traditionsreichen Bielefelder Textilunternehmens Delius und stellt vor allem technische Gewebe her. In Jöllenbeck beschäftigt das Unternehmen 143 Mitarbeiter.