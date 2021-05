Wieder Streit um Nahversorgungszentrum

Auslöser ist ein Flyer, den die Senner SPD derzeit verbreitet. Darin feiert sie sich für den Zugewinn an günstigem Wohnraum, rechtfertigt noch einmal ihr Abstimmungsverhalten, mit dem sie das Fehlen zweier CDU-Bezirksvertreter ausgenutzt hat, um den ursprünglichen Bebauungsplan (ohne Wohnungen) zu kippen – und greift die Senner Gemeinschaft an. Die Vereinigung, in der vor allem Senner Kaufleute organisiert sind, hatte zum Bürgerbegehren aufgerufen, hat Unterschriften gesammelt, um den Bebauungsplan in der ursprünglichen Form durchzusetzen. Nicht um Wohnungen zu verhindern, sondern um das Nahversorgungszentrum schnell zu verwirklichen, wie Vorsitzender Andreas Thron betonte.