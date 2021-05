Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 2. Mai. Im Bereich des Lindemann-Platzes war der 38-Jährige gegen 19.30 Uhr von Unbekannten niedergeschlagen worden. Er verlor daraufhin das Bewusstsein. Laut Polizei sah ein 54-jähriger Ersthelfer drei Männer, die um den am Boden liegenden Schloß Holte-Stukenbrocker standen. Die Unbekannten liefen in Richtung Elbeallee, als sie den nahenden Ersthelfer erblickten. Bestandteil der Ermittlungen ist die Klärung, in welcher Verbindung die drei Männer zu der gefährlichen Körperverletzung stehen.

Die drei Personen werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß.

Der Arbeitgeber des 38-Jährigen lobt eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Identifizierung des oder der Täter führen. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521/545-0.