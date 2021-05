Im WESTFALEN-BLATT-INTERVIEW sagt sie, woher sie kommt und was sie vorhat. Woher kommen Sie gebürtig, wo sind Sie aufgewachsen? Dr. Elisabeth Schwarm:Ich komme aus dem Kreis Steinfurt und bin am 18. Juli 1963 in Lengerich geboren, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie ist Ihr Zugang zur Kunst? Woher kommt das Interesse? Dr. Schwarm: Das war ehrlich gesagt ein Zufall. Denn nach dem Abitur wollte ich ursprünglich Hotelfachfrau werden. Schon als Schülerin hatte ich nebenher in einem Sternerestaurant gearbeitet. Dann habe ich aber relativ schnell begriffen, wie unglücklich die Arbeitszeiten sind. Man arbeitet, wenn alle anderen feiern. Zu jener Zeit hatte ich einen Freund, der in Münster Archäologie studierte. Der riet mir, als Gast eine Vorlesung im Fach Kunstgeschichte zu besuchen. Das habe ich gemacht und war sofort begeistert. „ Während der Wendezeit war ich in Berlin. Die Aufbruchstimmung und Euphorie waren wirklich toll. Ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. “ Dr. Elisabeth Schwarm Aber von zuhause aus sind Sie diesbezüglich nicht geprägt worden? Dr. Schwarm: Gar nicht. Obwohl es künstlerische Begabungen in der Familie gibt. So ist mein Bruder Kunsttherapeut und einer unserer Verwandten, Max Schwarm, war Kunstmaler in Berlin. Von ihm hatten meine Eltern eine ganze Reihe von Gemälden. Somit haben wir schon künstlerisches Potenzial in der Familie. Der Rest der Familie ist allerdings in Pflegeberufen tätig.