In der Spitze verfolgten knapp 70 Teilnehmer zu Hause an den Bildschirmen der von Dr. Peter Stuckhard moderierten und aus dem Historischen Museum live übertragenen Diskussionsrunde. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Bielefelder Stiftung Tri-Ergon Filmwerk. „Das Totenglöckchen für das Kino läutet nicht erst seit Corona, sondern schon seit zwei bis drei Jahren. Denn die Streamingdienste machen das Kino kaputt“, konstatierte Dieter Kosslick. Zusammen mit der Pandemie ergebe sich ein unschöner Cocktail, so Kosslick. Kinofilme zu Hause zu konsumieren, würde zu einem schnellen Gewohnheitsprozess. Wenn ganze Generationen ohne Kinobesuche sozialisiert würden, dann entstünde für die Kinos ein negativer Effekt.