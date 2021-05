Wenige Impftermine im Mai

Bielefeld (WB) -

Von Peter Bollig

Mit rund 1800 Impfungen pro Tag hatte die Kampagne im Impfzentrum an der Stadthalle zuletzt an Fahrt aufgenommen. Jetzt bremsen geringere Vakzin-Lieferungen den Impfortschritt aus. Nur noch gut 1200 Mal setzen die Mitarbeiter derzeit täglich die Nadel an, um eine Erst- oder Zweitimpfung zu verabreichen.