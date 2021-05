Tatsächlich steckt da ordentlich etwas drin. 300 Einzelmaßnahmen rund um den Radverkehr sollen in den kommenden 15 Jahren realisiert werden – von der Einrichtung einer Fahrradstraße auf dem Ehlentruper Weg schon in diesem Jahr bis hin zu Großprojekten wie dem Radschnellweg zwischen Herford, Bielefeld und Gütersloh. Damit das alles vernünftig geplant und umgesetzt werden kann, sollen noch in diesem Jahr überplanmäßig im zuständigen Amt für Verkehr 17 zusätzliche Stellen geschaffen werden, was einem Personalzuwachs von mehr als zehn Prozent entspricht. 2022 sollen weitere fünf Stellen hinzukommen.