Leeres Konto: Mann greift Polizisten an

Einsatz am Bielefelder Hauptbahnhof

Bielefeld (WB) -

Am Mittwoch rastete ein 42-jähriger Bünder am Bielefelder Hauptbahnhof völlig aus und griff Bundespolizisten an. Hintergrund war wohl sein leeres Konto. Erst als sein Betreuer 20 Euro überwies, beruhigte er sich.