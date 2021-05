„Geklaut! BMW R51/3 mit Beiwagen! 2500 Euro Finderlohn“ – so heißt es in einer Anzeige bei ebay-Kleinanzeigen. Die Tochter des Besitzers, Jennifer Romoth, hat sie aufgegeben. „Ja, wir suchen weiter. Bislang leider vergeblich“, sagt sie dem WESTFALEN-BLATT. Wie berichtet, ist das Liebhaberstück am Samstag, 8.