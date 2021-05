Handel, Schulen, Kitas: Was gilt wann?

Das Land hat jetzt eine neue Coronaschutzverordnung erlassen, die an diesem Samstag, 15. Mai, in Kraft tritt. Darin ist festgelegt, zu welchen Lockerungen es kommt, wenn die Inzidenzwerte unter 100 und unter 50 liegen. Aktuell stehen der Stadt Bielefeld dadurch im Moment keine Veränderungen ins Haus, weil der Inzidenzwert am Freitag mit 135,8 deutlich über 100 und damit auch über dem Landes- (103,4) und dem Bundeswert (96,5) liegt.

Handel

Läden und Geschäfte können in Bielefeld am übernächsten Tag wieder öffnen, wenn der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge – ohne Sonn- und Feiertage – unter 150 liegt. Dann gilt Click & Test & Meet. Wer dann mit Maske einkaufen gehen möchte, muss vorher im Geschäft einen Termin vereinbaren und dann vor Ort einen negativen Test vorlegen. Steigt der Inzidenzwert nicht mehr über 150, könnten die Geschäfte ab Donnerstag, 20. Mai, öffnen.

Kitas

Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung kehren wieder zum eingeschränkten Regelbetrieb zurück, wenn der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge unter 165 liegt (Sonn- und Feiertage nicht mitgerechnet). Ist das der Fall, dürfen die Einrichtungen am übernächsten Tag wieder öffnen. Diesen konkreten Tag legt jedoch letztlich das Land in einer Allgemeinverfügung fest.

Schulen

Liegt der Wert an fünf Tagen in Folge (ohne Sonn- und Feiertage) unter 165, wird das Land dies in einer Allgemeinverfügung mit dem verbindlichen Stichtag feststellen. Am Montag der darauffolgenden Woche ist wieder der Schulbetrieb im Wechselunterricht zulässig. Steigt der Inzidenzwert in den kommenden Tagen also nicht über die 165, können die Schulen – wegen Pfingstmontag und einem beweglichen Ferientag am Dienstag – dann ab Mittwoch, 26. Mai, wieder öffnen. An einigen Schulen startet der Wechselunterricht jedoch etwas später, weil in den Schulgebäuden erst noch Abschlussprüfungen laufen.

Außerschulische Bildungsangebote

Für Fahrschulen und sonstigen Einrichtungen der Erwachsenenbildung gilt: Liegt der Wert an fünf Werktagen in Folge unter 165, dürfen die Einrichtungen dann am übernächsten Tag den Betrieb wiederaufnehmen.