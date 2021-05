Internationaler Museumstag am Sonntag in Bielefeld

Bielefeld (WB) -

Zum Internationalen Museumstag an diesem Sonntag, 16. Mai, bietet das Krankenhausmuseum Bielefeld nachmittags digitale Führungen an, ganz nach den Interessen der Zuschauer. Zum Beispiel zur Entwicklung der HNO-Heilkunde mit einer „Rundfahrt“ vom Ohr zur Nase in den Hals und zurück. Man erlebt und versteht dabei, was Hören, Riechen, Atmen und Schlucken bedeuten.