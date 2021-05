Dr. Angelika Westerwelle (58) tritt bei der Bundestagswahl für die CDU im Wahlkreis Bielefeld-Werther an „Regieren hat auch etwas mit Können zu tun“

Dr. Angelika wer? Ja, es stimmt. Die Nominierung von Dr. Angelika Westerwelle als CDU-Kandidatin Bielefelds für die Bundestagswahl am 26. September war eine Überraschung. Vor fast genau zwei Wochen hat sich die 58-jährige Unternehmerin mit Wurzeln in Bielefeld gegen Michael Weber durchgesetzt. Zeit für ein Interview. Von André Best