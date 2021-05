Spektrum GmbH investiert in ehemaliges Gebäude der neuapostolischen Gemeinde an der Danziger Straße

Bielefeld -

Von Hendrik Uffmann

Die ehemalige neuapostolische Kirche in Stieghorst an der Ecke Detmolder/Danziger Straße wird zum Pflegezentrum umgebaut – mit Räumen für Tagespflege, Intensivpflege und Wohnungen. Die Spektrum GmbH investiert in das Projekt drei bis vier Millionen Euro.