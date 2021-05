Mit 1900 Dosen in die Brennpunkte

Die Impfdosen stammen aus einem Sonderkontingent, das das Land NRW an 15 Kommunen verteilt. „Die sind gut angelegt“, sagt Dr. Theodor Windhorst, Leiter des Bielefelder Impfzentrums, dem WESTFALEN-BLATT. Dadurch erhalte die Stadt die Möglichkeit, soziale Brennpunkte aufzusuchen. „Wir müssen die Hotspots bekämpfen“, ist Windhorsts Credo, der sich ohnehin dafür ausspricht, Prioritäten aufzuheben und lieber die Brennpunkte ins Visier zu nehmen. Bereits im März hatte Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger nach einem Jahr der Pandemie eine Karte vorgelegt, die zeigt, wo in Bielefeld besonders häufig Corona-Infektionen auftreten – und damit aufgezeigt, dass das Ansteckungsrisiko ungleich verteilt ist. Wer eng zusammenwohnt, arbeitslos ist oder aus anderen Kulturkreisen stammt, steckt sich möglicherweise leichter an als so genannte bildungsnahe Gruppen in Einfamilienhaussiedlungen. Diese Karte ist Theodor Windhorst zufolge eine Basis für die aufsuchende Impfkampagne.