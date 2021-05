Am Freitag lag die Meldeinzidenz der letzten sieben Tage noch bei 135,8. Für mögliche Öffnungsschritte aus der Notbremse sind diese tagesaktuellen RKI-Werte (ohne Nachmeldungen) maßgeblich.

Für eine Rückkehr in den Wechselunterricht an Schulen und ein Ende des Notbetriebs in Kitas liegt Bielefeld nun an vier von fünf Tagen unter dem Wert von 165. Eine Rückkehr in den Wechselunterricht an Schulen ist aber frühestens ab dem 26. Mai möglich. Für Öffnungsschritte des Einzelhandels wird der Wert von 150 den dritten von fünf notwendigen Tagen unterschritten. Hier könnten Geschäfte nach dem Prinzip „Click & Test & Meet“ am 20. Mai wieder öffnen.

Die Zahl der insgesamt positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelderinnen und Bielefelder liegt nun auf 14.955. Aktuell infektiös sind etwa 2.300 Personen, die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei 12.300. In den vergangenen sieben Tagen wurden 359 Neuinfektionen registriert.

Es gibt mittlerweile 2.989 (+44) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. 2.949 Corona-Fälle sind die britische Variante und 16 die südafrikanische. 24 Fälle sind noch in der Sequenzierung. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten 28 Tage liegt bei 44,6 Prozent. 44,3 Prozent davon weisen die britische Variante auf.

60 Menschen werden aktuell in den Bielefelder Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt, 22 davon liegen auf der Intensivstation und 17 werden auch beatmet.

Seit Beginn der Pandemie sind in Bielefeld insgesamt 326 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben; zuletzt eine Frau im Alter von 83 Jahren.