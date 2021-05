Während es um kurz nach 12 Uhr in Ostwestfalen und Lippe stellenweise schauerartig regnete, liefen in der Leitstelle der Polizei sprichwörtlich die Telefone heiß, sagte eine Polizeisprecherin. „Autofahrer hatten auf den nassen Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren, krachten in Schutzplanken und kamen auf Fahrbahnen oder Seitenstreifen stehen. Auf einmal war in und um Bielefeld richtig viel los.“ Bei den Unfällen wurden glücklicherweise keine Menschen verletzt, dennoch entstanden hohe Sachschäden.