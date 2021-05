Trainieren, planen, hoffen: „Wir sind einsatzbereit“

Sandra und Michael Lieberum kamen vor über einem Jahr mit ihrem Zirkus in Sennestadt an, wo sie wie die letzten zehn Jahre auch ihre Tournee beginnen wollten. „Im März sind wir angekommen und wollten ursprünglich drei Wochen bleiben“, sagt Sandra Lieberum. „Aber am 13. März 2020 kam das Ordnungsamt und hat uns gesagt, in zwei Tagen müssten wir schließen. Das hat alles umgeworfen.“ Mit ihren zwölf Wagen wohnt die Familie seither fast durchgehend in Bielefeld, aktuell in Brackwede auf dem Festplatz am Gleisdreieck. Einen Wohnwagen haben sie für sich, einen weiteren teilen sich ihre Kinder, sagt Sandra Lieberum.