Neuer Hochbahnsteig ist der erste in Bielefeld mit Mittelmasten

Bielefeld -

Von Burgit Hörttrich

Nach acht Monaten Bauzeit geht der neue Hochbahnsteig „Sieker-Mitte“ an der Stadtbahnlinie 3 an diesem Montag mit der ersten Fahrt um 4.32 Uhr in Betrieb.