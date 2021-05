Ein kulinarisches Start-up

Bielefeld -

Von Michael Schläger

Einen würdigen Namensgeber haben sich die Macher des neuen Markhallen-Projektes ausgedacht. „Harms-Markt“ soll der Frische-Markt in der ehemaligen Klosterpassage heißen – nach Wilhelm Harms, der in den 20er Jahren in Bielefeld ein umtriebiger Geschäftsmann mit immer neuen Geschäftsideen war und unter anderem das Lebensmittelgeschäft im Kachelhaus in direkter Nachbarschaft betrieben hatte.