Online-Premiere ist am 20. Mai. Professionell gefilmt, „aber so, dass das Theatergefühl erhalten bleibt“, sagt Dramaturgin Elisa Hempel. Sie hat gemeinsam mit dem Regie-Duo Jacob Suske (40) und Hajo Tuschy (34) die Original-Dialoge aus dem rund 200 Jahre alten Briefroman „Frankenstein“ von Mary Shelley übernommen und ergänzt. Unter Frankenstein, einem Monster, einer vom Menschen geschaffenen Kreatur, könne sich jeder etwas vorstellen. „Jeder kann mit dem Namen etwas anfangen“, ist Musiker, Komponist und Regisseur Jacob Suske überzeugt. Hajo Tuschy, Regisseur und Schauspieler, Suske und Hempel haben eine „Frankenstein“-Inszenierung vor Jahren in Brüssel gesehen und, so erzählen sie, seien von dem Stoff sofort überzeugt gewesen. Es sei möglich, die Shelley-Texte frei zu bearbeiten und, so Elisa Hempel, „daraus einen spannenden Theaterabend zu machen“.