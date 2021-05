Überfordert und allein gelassen

„Wir können das allein mit unserer Arbeit nicht auffangen“, sagt der 49-Jährige, der bis zum vergangenen Jahr auch für die Grünen im Bielefelder Rat saß. Was er in seinem Alltag erlebt, sind Menschen in oft beengten Lebensverhältnissen, die sich nicht an Hygienevorschriften halten, bei Besuchen keine Masken tragen, Vorbehalte gegenüber dem Impfen haben.