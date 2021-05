Kapelle erhält große Glasfront

Bielefeld -

Von Markus Poch

Die Beerdigungskultur der Menschen in Deutschland entfernt sich immer weiter von der klassischen Erdbestattung. Wie Bielefelds Friedhofchefin Silke Kroll vermeldet, sind 2020 auf den städtischen Grabfeldern fast 80 Prozent aller Verstorbenen in Urnen beigesetzt worden. Diese Tatsache hat Auswirkungen auch auf die Struktur der Friedhöfe, ganz aktuell auf die des Waldfriedhofs in Sennestadt.