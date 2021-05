Irland sucht neue Zulieferer

Denn nun suchen viele irische Firmen nach neuen Zulieferern in der Europäischen Union, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen am Montag berichtete. „Davon könnten auch die Unternehmen in unserer Region profitieren“, betont Harald Grefe, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer und Auslandsexperte der Kammer. Bisher hätten lediglich 300 deutsche Unternehmen Niederlassungen oder Produktionsstätten in Irland, davon 20 aus Ostwestfalen.