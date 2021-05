Zeichen des Zusammenwachsens

Die neu fusionierte Bielefelder Kirchengemeinde Altenhagen-Milse feiert am Pfingstsonntag erstmals Gottesdienst

Bielefeld -

Von Hendrik Uffmann

Schon der Termin ist ein starkes Symbol: Am Pfingstsonntag feiert die zum Jahresbeginn neu entstandene evangelische Kirchengemeinde Altenhagen-Milse erstmals einen öffentlichen Gottesdienst auf Kobuschs Hof in Altenhagen – mit 100 angemeldeten Teilnehmern unter freiem Himmel. Dieser ist auch Startsignal für den Prozess, in dem die beiden fusionierten Gemeinden aus Altenhagen und Milse zusammen wachsen wollen. „Gemeinsam zusammen wachsen“ lautet dann auch das Motto des Gottesdienstes.