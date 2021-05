Ein Grund dafür dürfte die bevorstehende Urlaubssaison sein. Dabei beklagen vor allem Arztpraxen einen Mangel an Impfstoff. Impfzentren machen darauf aufmerksam, dass aktuell in NRW noch keine Termine nach dem 7. Juni gebucht werden können. In Ostwestfalen-Lippe haben bisher – Stand Montag, 17. Mai – 803.093 Personen zumindest eine erste Corona-Impfung erhalten. Da sind 39,1 Prozent. 214.826 bzw. 10,5 Prozent sind vollständig geimpft. Ein Vergleich mit der Vorwoche ist schwierig, da zum ersten Mal auch die Impfungen in Kliniken aufgenommen werden konnten. Sie waren bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, die die übrigen Zahlen zur Verfügung stellt, bisher nicht zugänglich gewesen. Kreis Höxter liegt bei den Erstimpfungen, Bielefeld bei den vollständig Geimpften vorn Mit einer Quote von 42,4 Prozent liegt der Kreis Höxter bei den Erstimpfungen weiter an der Spitze. Allerdings hat sich der Abstand zur Stadt Bielefeld (42,2 Prozent) verkürzt. Danach folgen die Kreise Minden-Lübbecke (41,2), Paderborn (41,0), Lippe (36,6), Gütersloh (36,0) und Herford (35,8). Bei den vollständig Geimpften hält Bielefeld mit 12,4 Prozent Platz 1.