Weg bleibt frei für Fahrrad-Parkhaus

Das Bündnis setzt bei der Planung des Fahrradparkhauses auf die „aktuell günstigste Förderkulisse durch Bund und Land“. Die könnte laut Verwaltung bei einer Million der geschätzten 4,4 Millionen Euro Baukosten liegen. Dazu kommen für die Stadt allerdings rund 300.000 Euro an Betriebskosten jährlich. Die Verwaltung ist optimistisch, entsprechende Förderprogramme zeitnah anzapfen zu können, um das Fahrradparkhaus mit 600 Stellplätzen bis Ende 2023 fertigzustellen. Eine detaillierte Planung für eine Rampe, die vom Niederwall in Höhe der früheren Santander-Bank aus S-förmig in den Opitz-Keller führen soll, für eine Treppe und einen Aufzug könnte noch im Sommer zur Abstimmung vorgelegt werden.