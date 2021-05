Vorreiter in Technik und Ausbildung

Bielefeld -

Von Ulrike Ellerbrock

Wer schon einmal mit einem feuchten Keller oder Schimmelbefall an den Wänden zu tun hatte, braucht Spezialisten wie Michael Grübel und sein Team. Was vor 25 Jahren als Ein-Mann-Betrieb an der Jöllenbecker Straße begann, ist heute eine Fachfirma für technische Bautrocknung mit 47 Mitarbeitern und vier Standorten in Ostwestfalen und Niedersachsen, die bis zu 4000 Objekte pro Jahr betreut.