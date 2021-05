Blutgerinnung auf Arabisch

Ausbildungsbegleitende Hilfe in Bielefeld vor Trägerwechsel – Pädagogen in Sorge um Pflege-Azubis

Bielefeld -

Von Markus Poch

Wie wichtig gut ausgebildete Pflegekräfte sind, ist spätestens seit Corona unstrittig. Umso positiver fällt auf, dass in Deutschland immer mehr Flüchtlinge aus Krisenregionen in die Pflegeberufe drängen. Dabei stolpern sie oft über die Sprache, das komplizierte „Medizinerdeutsch“. Die Ausbildungsbegleitende Hilfe (ABH) schafft Linderung. Doch die steht in Bielefeld vor einem Trägerwechsel. Zwei Pädagogen schlagen Alarm.