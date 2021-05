„Das wäre der Tod der Altstadt“

Zuletzt gab es Ärger um die Kostenexplosion am Jahnplatz. Der OB sagt, man habe die Investitionen gesteigert. Dadurch würde kein Schaden für die Stadt entstehen, sondern Vermögen geschaffen. Hat er Recht? Elmar Brok: Der OB verdeutlicht somit, dass er verantwortlich für die Verschwendung des Geldes der Steuerzahler ist. Diese Denkart, verbunden mit einer Salamitaktik der politischen Entscheidungen, führt zu diesen Kostenexplosionen. Der Jahnplatzumbau wurde mit einem Kostenvorschlag beschlossen, der ungefähr halb so groß war wie die tatsächlichen Kosten. Und dann wird das noch mit Hinweis auf Fördergeld, also Geld vom Steuerzahler, relativiert. Danach wird ordentlich, aber schrittweise drauf gesattelt mit Plänen, die zum Teil schon in der Schublade lagen. Schließlich wird dann die Vergeudung des Geldes der Bürger dieser und nächster Generationen zu Vermögen erklärt.